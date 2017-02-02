Популярные принтеры несут угрозу безопасности данных

02.02.2017







Принтеры прочно вошли в повседневную жизнь, однако нельзя недооценивать угрозу кибербезопасности, которую они представляют. К такому выводу пришли трое ИБ-экспертов из Германии, Йенс Мюллер (Jens Muller), Владислав Младенов (Vladislav Mladenov) и Юрай Соморовски (Juraj Somorovsky).

Исследователи создали инструмент PRET (Printer Exploitation Toolkit) для автоматизации атак на популярные многофункциональные принтеры марок HP, Brother, Lexmark, Dell, Samsung, Konica, OKI и Kyocera с использованием давно известных и недавно обнаруженных уязвимостей. С помощью PRET они осуществляли атаки через USB, локальную сеть и интернет. В качестве вектора атак использовался язык описания страниц PostScript и язык, реализующий уровень контроля заданий и расширенного управления принтером, Printer Job Language (PJL).

Эксперты продемонстрировали, как злоумышленник может получить доступ к энергонезависимой памяти (NVRAM) устройства и получить доступ к конфиденциальной информации, такой как документы, учетные данные и т.д. Более того, уязвимости в популярных многофункциональных принтерах позволяют получить пароли к локальным серверам SMB, FTP, LDAP, SMTP и POP3, поскольку настройки "умных" устройств предусматривают подключение к ним. С помощью других уязвимостей злоумышленник также способен вывести из строя принтер целиком или некоторые его компоненты.

Некоторые проэксплуатированные исследователями проблемы безопасности обнаружены недавно, однако некоторые известны уже давно, но производители не спешат их.

Securitylab

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