Минкомсвязь РФ: систему предоставления согласия на обработку персональных данных нужно менять

02.02.2017







Действующая в России система предоставления согласия на обработку персональных данных себя дискредитировала и нуждается в трансформации. Об этом заявил директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи РФ Олег Качанов, выступая на "Инфофоруме-2017".

"Действующий институт предоставления согласия, например, на обработку персональных данных или коммерческих данных... Мы считаем, что он себя фактически дискредитировал, потому что в каждой "дырке", и в коммерческой, и в некоммерческой, куда бы я не сунулся, - от меня требуется согласие на обработку такого пакета персональных данных. Если я такого согласия не даю - мне не предоставляются услуги, что, наверное, в корне неправильно", - цитирует Качанова ТАСС.

Качанов пояснил, что систему нужно корректировать. "Необходимо будет, возможно, продумать какие-то методы проксирования персональных данных и прочих данных. Когда, условно, появляются сервисные организации, которые проксируют (персональные данные - прим. ред.), и, соответственно, от моего имени предоставляют личные идентификаторы", - привел он пример.

Журдом



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