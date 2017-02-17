 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Данные, собранные по "закону Яровой", могут оказаться непригодны для анализа

Данные, собранные по "закону Яровой", могут оказаться непригодны для анализа


17.02.2017

Данные, собранные по "закону Яровой", могут оказаться непригодны для анализа

Экспертная рабочая группа федерального уровня под руководством министра "открытого правительства" Михаила Абызова составила заключение по "закону Яровой", из которого следует, что передаваемая по сетям операторов информация уже в скором времени может стать непригодной для анализа и использования в работе государственных органов, сообщает газета "Ведомости".

 Эксперты посчитали, что в настоящее время объем шифрованного трафика в сетях операторов составляет 49%, но уже через три года его доля может достичь 90%. Проблема же заключается в том, что отсутствует технология, которая позволит расшифровать трафик. Это может создать трудности при исполнении закона, говорится в заключении группы.

Сomputerworld

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.