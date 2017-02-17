Данные, собранные по "закону Яровой", могут оказаться непригодны для анализа

17.02.2017







Экспертная рабочая группа федерального уровня под руководством министра "открытого правительства" Михаила Абызова составила заключение по "закону Яровой", из которого следует, что передаваемая по сетям операторов информация уже в скором времени может стать непригодной для анализа и использования в работе государственных органов, сообщает газета "Ведомости".

Эксперты посчитали, что в настоящее время объем шифрованного трафика в сетях операторов составляет 49%, но уже через три года его доля может достичь 90%. Проблема же заключается в том, что отсутствует технология, которая позволит расшифровать трафик. Это может создать трудности при исполнении закона, говорится в заключении группы.

Сomputerworld

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