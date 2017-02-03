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    Хакеры осуждены за кражу 250 тыс. рублей со счетов россиян

Хакеры осуждены за кражу 250 тыс. рублей со счетов россиян


03.02.2017

Хакеры осуждены за кражу 250 тыс. рублей со счетов россиян

Усть-Вымский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении троих телефонных мошенников, с помощью вредоносной программы похитивших свыше 250 тысяч рублей со счетов россиян. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Как установил суд, осенью 2014 года жители поселка Жешарт С. Климушев, А. Явит и А. Мосеева приобрели вредоносную программу, которую посредством SMS-сообщений рассылали абонентам сотовых операторов. Вредонос инфицировал мобильные телефоны жертв и осуществлял операции по переводу денежных средств с банковских карт, привязанных к номеру телефона, на карты злоумышленников. Поскольку вредоносная программа блокировала и удаляла все данные о произведенных операциях, пострадавшие не догадывались о списании средств. Таким образом преступникам удалось похитить более 250 тысяч рублей со счетов 34 россиян.

 Суд приговорил Климушева и Явита к 4 годам и 3 годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мосеевой назначено наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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