Хакеры осуждены за кражу 250 тыс. рублей со счетов россиян

03.02.2017







Усть-Вымский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении троих телефонных мошенников, с помощью вредоносной программы похитивших свыше 250 тысяч рублей со счетов россиян. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Как установил суд, осенью 2014 года жители поселка Жешарт С. Климушев, А. Явит и А. Мосеева приобрели вредоносную программу, которую посредством SMS-сообщений рассылали абонентам сотовых операторов. Вредонос инфицировал мобильные телефоны жертв и осуществлял операции по переводу денежных средств с банковских карт, привязанных к номеру телефона, на карты злоумышленников. Поскольку вредоносная программа блокировала и удаляла все данные о произведенных операциях, пострадавшие не догадывались о списании средств. Таким образом преступникам удалось похитить более 250 тысяч рублей со счетов 34 россиян.

Суд приговорил Климушева и Явита к 4 годам и 3 годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мосеевой назначено наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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