31% компаний в России не умеют защищаться от DDoS-атак

03.02.2017







Каждая третья компания в РФ не разбирается в том, какие инструменты помогут эффективно противостоять DDoS-атакам. В результате 15% организаций вообще не обеспечены защитой от такого рода угроз. Кроме того, более половины компаний (62%) полагаются на встроенные аппаратные средства защиты, абсолютно бесполезные в случае масштабных DDoS-атак. К такому выводу пришли аналитики "Лаборатории Касперского" в ходе исследования проведенного совместно с компанией B2B International.

В минувшем году DDoS-атакам подверглось значительное количество компаний, в том числе пять крупных банков в РФ, и именно факты обнародования инцидентов заставляют треть российских фирм (29%) внедрять защиту от подобных угроз. В числе других причин развертывания системы противодействия DDoS-атакам специалисты указывают понимание последствий DDoS-атак (21% компаний) и личный опыт столкновения с данной угрозой (31% респондентов).

Согласно результатам опроса, 20% российских компаний считают, что незначительный простой из-за DDoS-атаки не повлечет негативных последствий. 39% опрошенных компаний уверены в отсутствии интереса к ним со стороны организаторов DDoS-атак. Между тем, как показал опрос, 7 из 10 организаций неоднократно сталкивались с DDoS-атаками.

По словам руководителя проекта Kaspersky DDoS Prevention в России Алексея Киселева, исключение компании из online-пространства, пусть даже кратковременное, приводит к срыву важных операций и может нанести урон репутации, поэтому не следует пренебрегать защитой интернет-сервисов и IT-инфраструктуры.

Securitylab

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