Google снова раскрыла данные об уязвимости в Windows до выхода патча

20.02.2017







Инженеры Google уже второй раз за последние три месяца обнародовали информацию об уязвимости в ОС Windows до выпуска соответствующего обновления безопасности. Речь идет о проблеме в компоненте Windows GDI (Graphics Device Interface), затрагивающей библиотеку gdi32.dll.

Согласно предупреждению команды Google Project Zero, указанная уязвимость (CVE-2017-0038) позволяет атакующему прочитать содержимое памяти при помощи специально сформированного EMF-файла. Злоумышленник может проэксплуатировать проблему локально в браузере Internet Explorer и удаленно в Office Online, используя вредоносный EMF-файл.

Уязвимость CVE-2017-0038 была обнаружена в марте 2016 года и исправлена вместе с рядом других проблем в июне 2016 года с выходом обновления безопасности MS16-074. Однако патч оказался неэффективным, в связи с чем несколько уязвимостей продолжают оставаться актуальными. Первый отчет о CVE-2017-0038 был представлен в ноябре 2016 года и спустя 90 дней, 14 февраля, Google его обнародовала. Стоит отметить, что именно 14 февраля должен был состояться плановый выпуск обновлений безопасности Microsoft, однако в последние минуты релиз был отложен.

Напомним, в начале ноября минувшего года Google обнародовала информацию об уязвимости нулевого дня в Windows 10 до выпуска корректирующего обновления безопасности. Данная проблема была исправлена Microsoft в том же месяце.

Эксперты Google не сообщили о способах предотвращения эксплуатации CVE-2017-0038. Пользователи Windows будут оставаться под угрозой до 15 марта нынешнего года, когда Microsoft выпустит февральские и мартовские обновления безопасности.

Securitylab

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