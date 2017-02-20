В Таиланде задержан хакер, готовивший кибератаку на банкоматы

20.02.2017







Правоохранительные органы Таиланда задержали 31-летнего гражданина Украины Олександра Карчковского, подозреваемого в хищении денежных средств с помощью фальшивых банковских карт и вредоносного ПО, сообщает издание Bangkok Post.

Карчковский был задержан в Бангкоке после того, как попытался использовать поддельную банковскую карту для оплаты покупок в торговом центре в районе Пратунам. После задержания подозреваемого правоохранители провели обыск в его гостиничном номере и изъяли 56 пластиковых карт с магнитной полосой, а также оборудование для производства фальшивых банковских карт. Кроме того, были обнаружены данные владельцев счетов из Европы и США. Согласно признанию Карчковского, информация была получена из международной сети CreditCard Mafia, где размещаются украденные сведения о кредитных картах.

По словам начальника Иммиграционного бюро Таиланда генерал-лейтенанта Нататорна Просунторна, следствие выявило информацию о том, что задержанный намеревался провести масштабную кибератаку на банкоматы с использованием вредоносного ПО, способного получить контроль над устройствм и извлекать из него наличность.

Чиновник также отметил, что на след хакера вышла группа правоохранителей, ведущая расследование крупнейшего в истории страны взлома банкоматов Государственного сберегательного банка Таиланда. В минувшем году киберпреступникам удалось вывести из банкоматов более 10 млн батов (свыше $356 тыс.). По подозрению в совершении преступления в розыск объявлены трое россиян.

Securitylab

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