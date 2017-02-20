ФБР проводит три отдельных расследования взлома Демпартии США

20.02.2017







ФБР проводит по крайней мере три отдельных расследования предполагаемого вмешательства русских хакеров в выборы президента США. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на близких к делу действующих и бывших правительственных чиновников.

Занимающееся расследованием многих киберпреступлений отделение ФБР в Питтсбурге пытается выяснить личности преступников, ответственных за взлом систем Национального комитета Демократической партии. Расследование продвигается, однако, по словам чиновников, собранных доказательств пока недостаточно для предъявления обвинений.

Отделение ФБР в Сан-Франциско занимается идентификацией лиц, называющих себя Guccifer 2 и опубликовавших похищенную с серверов Демпартии информацию. Отметим, по заверению Guccifer 2, он является независимым хакером, не поддерживающим какую-либо политическую силу и действующим по личным мотивам. Существует предположение, будто за псевдонимом Guccifer 2 скрываются российские спецслужбы.

Занимающиеся контрразведкой агенты ФБР в Вашингтоне обрабатывают данные, полученные от информаторов и в результате перехвата международных разговоров. В частности эксперты проверяют финансовые транзакции российских граждан и компаний, подозреваемых в связях с Дональдом Трампом. Речь идет о платежах, проводимых находящимися за рубежом россиянами через посредников и подставные компании.

Представители ФБР отказались давать какие-либо комментарии по поводу того, чем занимается каждое отделение и как далеко продвинулось следствие.

Securitylab

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