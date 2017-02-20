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    ФБР проводит три отдельных расследования взлома Демпартии США

ФБР проводит три отдельных расследования взлома Демпартии США


20.02.2017

ФБР проводит три отдельных расследования взлома Демпартии США

ФБР проводит по крайней мере три отдельных расследования предполагаемого вмешательства русских хакеров в выборы президента США. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на близких к делу действующих и бывших правительственных чиновников.

 Занимающееся расследованием многих киберпреступлений отделение ФБР в Питтсбурге пытается выяснить личности преступников, ответственных за взлом систем Национального комитета Демократической партии. Расследование продвигается, однако, по словам чиновников, собранных доказательств пока недостаточно для предъявления обвинений.

 Отделение ФБР в Сан-Франциско занимается идентификацией лиц, называющих себя Guccifer 2 и опубликовавших похищенную с серверов Демпартии информацию. Отметим, по заверению Guccifer 2, он является независимым хакером, не поддерживающим какую-либо политическую силу и действующим по личным мотивам. Существует предположение, будто за псевдонимом Guccifer 2 скрываются российские спецслужбы.

 Занимающиеся контрразведкой агенты ФБР в Вашингтоне обрабатывают данные, полученные от информаторов и в результате перехвата международных разговоров. В частности эксперты проверяют финансовые транзакции российских граждан и компаний, подозреваемых в связях с Дональдом Трампом. Речь идет о платежах, проводимых находящимися за рубежом россиянами через посредников и подставные компании.

 Представители ФБР отказались давать какие-либо комментарии по поводу того, чем занимается каждое отделение и как далеко продвинулось следствие.

Securitylab

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