Минкомсвязь: Система предоставления согласия на обработку персональных данных нуждается в трансформации

03.02.2017







Действующая система предоставления согласия на обработку персональных данных нуждается в изменении, заявил директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи РФ Олег Качанов на "Инфофоруме-2017".

"Действующий институт предоставления согласия, например, на обработку персональных данных или коммерческих данных… Мы считаем, что он себя фактически дискредитировал, потому что в каждой „дырке", и в коммерческой, и в некоммерческой, куда бы я ни сунулся, — от меня требуется согласие на обработку такого пакета персональных данных. Если я такого согласия не даю — мне не предоставляются услуги, что, наверное, в корне неправильно", — цитирует Качанова ТАСС.

Представитель министерства подчеркнул, что эта система нуждается в корректировке.

"Необходимо будет, возможно, продумать какие-то методы проксирования персональных данных и прочих данных. Когда, условно, появляются сервисные организации, которые проксируют (персональные данные — прим. ред.), и, соответственно, от моего имени предоставляют личные идентификаторы", — добавил он.

Лениздат

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