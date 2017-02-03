Минкомсвязи ускорит процесс блокировки контента в Сети

03.02.2017







Блокировка экстремистских материалов в интернете осуществляется недостаточно быстро, считают в Минкомсвязи РФ. Как сообщает "Интерфакс", министерство намерено ускорить процесс блокировки и уже начало работать над поправками в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О противодействии экстремистской деятельности".

В РФ пресечением доступа к опубликованным в Сети запрещенным материалам занимается Роскомнадзор. Когда суд признает тот или иной контент нелегальным, он направляет в ведомство соответствующее решение. В некоторых случаях Роскомнадзор может блокировать незаконные материалы в досудебном порядке, однако стандартная процедура предполагает участие суда. Свое решение суд отправляет Роскомнадзору по обычной почте, из-за чего блокировка материала задерживается.

Эксперты Минкомсвязи предлагают на законодательном уровне изменить способ уведомления Роскомнадзора о решении суда. Как считают в министерстве, данный шаг позволит ускорить процесс блокировки доступа к размещенным в интернете экстремистским материалам.

Securitylab

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