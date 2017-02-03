В сенате США занялись "русскими хакерами"

03.02.2017







Подкомитет по преступности и терроризму юридического комитета сената США инициирует расследование о возможном "вмешательстве России" в президентские выборы посредством кибератак.

"Сенаторы США Шелдон Уайтхаус (демократ из штата Род-Айленд) и Линдси Грэм (республиканец из Южной Каролины) объявили сегодня, что они начнут двухпартийное расследование попыток России повлиять на демократические выборы в США и за рубежом", — цитирует РИА "Новости" совместное заявление американских сенаторов.

Так, по словам представителей сената, часть расследования по соображениям секретности пройдет за "закрытыми дверями". При этом американские политики пообещали, что будут и открытые дискуссии по вопросу "российской стратегии подорвать демократию".

Отмечается также, что Грэм является главой подкомитета, а Уайтхаус — лидером демократов в нем.

Напомним, США неоднократно заявляли об "участии" неких "русских хакеров" в избирательной кампании в стране. В частности, как полагают американские спецслужбы, именно российские хакеры с подачи Кремля получили доступ к материалам, которые могли стать причиной победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Такие обвинения в адрес России звучали не раз. Более того, американские власти даже "наказали" Россию за предполагаемые кибератаки, введя санкции против ряда лиц и компаний. Вслед за этим Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США обнародовали совместный доклад о кибератаках, организованных, как уверены в ведомствах, российской стороной. В этом докладе речь, в частности, идет о нападении российских хакеров на американскую политическую партию. Как следует из документа, эти атаки были совершены в 2015—2016 годах двумя российскими хакерскими группами, которые упоминаются как APT28 и APT29.

Позже, в начале января, управление директора национальной разведки США опубликовало доклад, где "с высокой степенью уверенности" заявило, что за хакерскими атаками в ходе выборов президента США стоит Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России, а приказ о начале операции отдал лично президент Владимир Путин. По данным американской разведки, целью кампании было "подорвать общественное доверие к демократическому процессу в США" и дискредитировать кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы повысить шансы ее соперника Дональда Трампа.

При этом в России все обвинения в кибератаках отвергают. Так, комментируя один из докладов о "русских хакерах", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о "серьезной усталости" Кремля от этих обвинений.

Лениздат

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