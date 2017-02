Заработавший $1 млн на рассылке спама мошенник получил 4 года тюрьмы

Мошенник, заработавший $1,35 млн на рассылке спама со взломанных электронных ящиков, на четыре года отправится в тюрьму. Окружной суд Нью-Джерси вынес приговор жителю Флориды Тимоти Ливингстону (Timothy Livingston) на прошлой неделе.

В 2016 году 31-летний Ливингстон признал себя виновным в похищении личности, а также в сговоре с целью мошенничества с использованием компьютеров и мошенничества с использованием электронной почты. Преступник являлся владельцем маркетинговой компании A Whole Lot of Nothing LLC, предоставляющей услуги по массовой рассылке электронных писем. В числе ее клиентов значились как легальные организации (например, страховые фирмы), так и нелегальные (online-аптеки, продающие лекарственные препараты без рецепта).

В распоряжении Ливингстона был целый ботнет из взломанных учетных записей и серверов, использовавшийся для рассылки нежелательной корреспонденции в обход спам-фильтров. Если получивший рекламное письмо пользователь в итоге совершал покупку, мошеннику причитались комиссионные. Для взлома преступник использовал вредоносное ПО, созданное его подельником, Томашем Хмелажем (Tomasz Chmielarz), который также признал свою вину.

