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    Новозеландский суд разрешил экстрадицию основателя Megaupload в США

Новозеландский суд разрешил экстрадицию основателя Megaupload в США


20.02.2017

Новозеландский суд разрешил экстрадицию основателя Megaupload в США

Основатель файлообменного сервиса Megaupload немецкий предприниматель Ким Дотком может быть экстрадирован в США. Такой вердикт вынес Высокий суд Новой Зеландии по итогам рассмотрения апелляции Доткома на принятое год назад решение окружного суда Окленда, сообщает информагентство Reuters.

 В настоящее время Ким Дотком пребывает в Новой Зеландии под подпиской о невыезде и является ответчиком на судебном процессе, проходящем под давлением США. Доткому предъявлены обвинения в общей сложности по 13 пунктам, включая мошенничество, попытку заговора с целью вымогательства, отмывание денег и нарушение авторских прав.

 Адвокат Доткома Рон Мэнсфилд (Ron Mansfield) назвал решение Высокого суда "чрезвычайно разочаровывающим" и добавил что основатель Megaupload намерен подать апелляцию в Апелляционный суд Новой Зеландии.

 Как утверждают власти США, деятельность Доткома и троих его коллег Матиаса Ортманна (Mathias Ortmann), Брема ван дер Колка (Bram van der Kolk) и Финна Батато (Finn Batato) обошлась киностудиям и звукозаписывающим компаниям в $500 млн.

 По словам судьи Мюррея Гилберта (Murray Gilbert), в Новой Зеландии нет эквивалента преступления по авторским правам, который позволил бы применить экстрадицию. Поэтому экстрадиция была принята на основе обвинений в мошенничестве.

 Дотком был арестован в январе 2012 году в рамках операции ФБР по делу о незаконной деятельности файлообменника Megaupload.

Securitylab

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