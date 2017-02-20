Новозеландский суд разрешил экстрадицию основателя Megaupload в США

20.02.2017







Основатель файлообменного сервиса Megaupload немецкий предприниматель Ким Дотком может быть экстрадирован в США. Такой вердикт вынес Высокий суд Новой Зеландии по итогам рассмотрения апелляции Доткома на принятое год назад решение окружного суда Окленда, сообщает информагентство Reuters.

В настоящее время Ким Дотком пребывает в Новой Зеландии под подпиской о невыезде и является ответчиком на судебном процессе, проходящем под давлением США. Доткому предъявлены обвинения в общей сложности по 13 пунктам, включая мошенничество, попытку заговора с целью вымогательства, отмывание денег и нарушение авторских прав.

Адвокат Доткома Рон Мэнсфилд (Ron Mansfield) назвал решение Высокого суда "чрезвычайно разочаровывающим" и добавил что основатель Megaupload намерен подать апелляцию в Апелляционный суд Новой Зеландии.

Как утверждают власти США, деятельность Доткома и троих его коллег Матиаса Ортманна (Mathias Ortmann), Брема ван дер Колка (Bram van der Kolk) и Финна Батато (Finn Batato) обошлась киностудиям и звукозаписывающим компаниям в $500 млн.

По словам судьи Мюррея Гилберта (Murray Gilbert), в Новой Зеландии нет эквивалента преступления по авторским правам, который позволил бы применить экстрадицию. Поэтому экстрадиция была принята на основе обвинений в мошенничестве.

Дотком был арестован в январе 2012 году в рамках операции ФБР по делу о незаконной деятельности файлообменника Megaupload.

Securitylab

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