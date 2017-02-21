Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке писем операторам персональных данных

21.02.2017







Роскомнадзор зафиксировал фейковую рассылку писем операторам персональных данных от имени регулятора. Это следует из сообщения Роскомнадзора, передает RNS.

"В последнее время участились случаи рассылки неустановленными лицами фальшивых информационных уведомлений в адрес организаций — операторов персональных данных. Рассылка производится якобы от имени заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу О. А. Коротовой. В уведомлении сообщается о проведении внеплановых проверок на предмет выполнения требований федерального закона "О персональных данных" по факту отсутствия организаций в реестре операторов персональных данных", — говорится в сообщении ведомства.

В сообщении ведомства также указано, что должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к распространению этих сообщений, а рассылка производится с почтового сервера с доменным именем, которое не используется Роскомнадзором.

"Внеплановые проверки не являются приоритетной и массовой формой контроля со стороны Роскомнадзора. Внеплановые проверки осуществляются по признакам ранее выявленных нарушений в рамках контрольно-надзорных мероприятий, порядок и условия которых определены законодательством Российской Федерации", — подчеркивает регулятор.

Журдом

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