 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Не все банки готовы перейти на новые стандарты кибербезопасности

Не все банки готовы перейти на новые стандарты кибербезопасности


21.02.2017

Не все банки готовы перейти на новые стандарты кибербезопасности

В прошлом году международная система передачи банковской информации и осуществления платежей SWIFT использовалась хакерами для похищения крупных сумм из целого ряда банков по всему миру. Для предотвращения будущих кибератак было принято решение усилить безопасность SWIFT, и уже менее чем через месяц начнется проверка финансовых организаций на соответствие новым нормам.

 Как сообщает "РБК", не все банки готовы принять новые стандарты. По мнению глав IT-отделов крупных финорганизаций, изменения могут повлечь за собой большие траты, проблемы с технической стороной вопроса и угрозу репутации.

 Руководитель SWIFT по России, СНГ и Монголии Матвей Геринг на днях напомнил банкам о переходе на новые стандарты безопасности. По словам специалиста, 1 апреля будут опубликованы 27 контрольных пунктов – 16 обязательных и 11 рекомендуемых. К концу текущего года финансовые организации обязаны самостоятельно оценить свое соответствие новым нормам. Данные о не соответствующих стандартам банках будут переданы регуляторам. Это касается не только российских участников рынка, но и всех организациях, использующих SWIFT.

 Новые нормы предполагают дополнительные требования к антивирусным решениям, обеспечению и проверке целостности ПО и баз данных, квалификации и организации работы специалистов, а также к местам хранения устройств. Новые требования касаются процесса выявления аномальной активности в SWIFT и введения двухфакторной аутентификации.

 По словам одного из источников "РБК", для соответствия новым требованиям придется перенастраивать всю IT-систему. Если процесс перенастройки затянется, работать с системой будет невозможно, поскольку с 1 сентября следующего года прекратится поддержка необновленных SWIFT.

 Как сообщают банкиры, с наименьшими рисками в связи с переходом на новые требования столкнутся организации, являющиеся непосредственными участниками международных платежных систем (Visa, MasterCard и пр). Остальные же (особенно небольшие и региональные банки) столкнутся с гораздо большими рисками, поскольку им придется реализовывать требования SWIFT с нуля, уверен глава IT-отдела финорганизации из топ-100. Установка, обновление и обеспечение ПО и БД может обойтись среднему банку в довольно приличную сумму – 10-15 млн руб.

 Могут также возникнуть трудности с выполнением требования по повышению осведомленности сотрудников. Как показывает практика, тренинги и обучение являются неэффективными, и персонал по-прежнему использует ненадежные пароли, хранящиеся на бумажках на рабочем месте.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.