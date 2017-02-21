Не все банки готовы перейти на новые стандарты кибербезопасности

21.02.2017







В прошлом году международная система передачи банковской информации и осуществления платежей SWIFT использовалась хакерами для похищения крупных сумм из целого ряда банков по всему миру. Для предотвращения будущих кибератак было принято решение усилить безопасность SWIFT, и уже менее чем через месяц начнется проверка финансовых организаций на соответствие новым нормам.

Как сообщает "РБК", не все банки готовы принять новые стандарты. По мнению глав IT-отделов крупных финорганизаций, изменения могут повлечь за собой большие траты, проблемы с технической стороной вопроса и угрозу репутации.

Руководитель SWIFT по России, СНГ и Монголии Матвей Геринг на днях напомнил банкам о переходе на новые стандарты безопасности. По словам специалиста, 1 апреля будут опубликованы 27 контрольных пунктов – 16 обязательных и 11 рекомендуемых. К концу текущего года финансовые организации обязаны самостоятельно оценить свое соответствие новым нормам. Данные о не соответствующих стандартам банках будут переданы регуляторам. Это касается не только российских участников рынка, но и всех организациях, использующих SWIFT.

Новые нормы предполагают дополнительные требования к антивирусным решениям, обеспечению и проверке целостности ПО и баз данных, квалификации и организации работы специалистов, а также к местам хранения устройств. Новые требования касаются процесса выявления аномальной активности в SWIFT и введения двухфакторной аутентификации.

По словам одного из источников "РБК", для соответствия новым требованиям придется перенастраивать всю IT-систему. Если процесс перенастройки затянется, работать с системой будет невозможно, поскольку с 1 сентября следующего года прекратится поддержка необновленных SWIFT.

Как сообщают банкиры, с наименьшими рисками в связи с переходом на новые требования столкнутся организации, являющиеся непосредственными участниками международных платежных систем (Visa, MasterCard и пр). Остальные же (особенно небольшие и региональные банки) столкнутся с гораздо большими рисками, поскольку им придется реализовывать требования SWIFT с нуля, уверен глава IT-отдела финорганизации из топ-100. Установка, обновление и обеспечение ПО и БД может обойтись среднему банку в довольно приличную сумму – 10-15 млн руб.

Могут также возникнуть трудности с выполнением требования по повышению осведомленности сотрудников. Как показывает практика, тренинги и обучение являются неэффективными, и персонал по-прежнему использует ненадежные пароли, хранящиеся на бумажках на рабочем месте.

Securitylab

Добавить комментарий