Украинские власти подготовят свой "пакет Яровой"

21.02.2017







Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации", принятом 29 декабря 2016 года. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, Кабинету министров Украины поручено в трехмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по имплементации положений Конвенции о киберпреступности, ратифицированной законом от 7 сентября 2005 года № 2824-IV.

В частности, проекты законов должны предусматривать предоставление правоохранительным органам полномочий по внесению обязательных к исполнению предписаний владельцам компьютерных данных (операторам и провайдерам коммуникаций, другим физическим и юридическим лицам) о безотлагательном фиксировании и хранении данных, необходимых для раскрытия преступлений, сроком до 90 дней с возможностью его продления до 3 лет.

Также правительство должно предусмотреть в законопроектах блокировку по решению суда операторами и провайдерами телекоммуникаций определенных информационных ресурсов и сервисов. Помимо прочего, в законопроектах должно быть предусмотрено установление требований о предоставлении операторам и провайдерам телекоммуникаций по требованию правоохранительных органов информации, необходимой для идентифицирования поставщиков услуг и маршрута, по которому была передана информация.

Службе безопасности Украины совместно с Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации поручено в течение 2017 года принять меры по выявлению и прекращению использования госорганами программного обеспечения, произведенного в России.

Также президент поручил Кабмину утвердить протокол совместных действий субъектов обеспечения кибербезопасности, объектов критической информационной структуры во время выявления, предупреждения и прекращения кибератак и киберинцидентов, а также устранения их последствий.

Securitylab

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