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    В ЕС обеспокоены безопасностью Windows 10

В ЕС обеспокоены безопасностью Windows 10


21.02.2017

В ЕС обеспокоены безопасностью Windows 10

Европейский регулятор по надзору за защитой конфиденциальной информации "Рабочая группа статьи 29" (Article 29 Working Party, 29WP) выразила обеспокоенность безопасностью настроек конфиденциальности ОС Windows 10, несмотря на заявление Microsoft о внесенных в систему изменениях. Об этом сообщает информагентство Reuters.

 Группа, включающая 28 представителей европейских регуляторов, направила Microsoft письмо, в котором раскритиковала параметры установки Windows 10 и выразила обеспокоенность относительно недостатка контроля пользователей над тем, как компания обрабатывает их данные. Также рабочая группа попросила техногиганта пояснить процесс обработки персональных данных и цели, для которых они используются.

 "Даже с учетом изменений в Windows 10 рабочая группа по-прежнему обеспокоена уровнем защиты персональных данных пользователей", - указывается в сообщении регуляторов. Также участники группы заявили, что Microsoft должна четко указывать, какие именно данные собираются и с какой целью.

 "Без этих сведений согласие не является информированным и, соответственно, недействительно", - отметили регуляторы.

Securitylab

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