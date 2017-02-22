Эксперты ожидают рост числа кибератак со стороны КНДР

22.02.2017







В ближайшем будущем ожидается рост числа кибератак, спонсируемых правительством КНДР . Причиной являются введенные Китаем санкции на ввоз северокорейского угля.

В воскресенье, 19 февраля, Пекин ввел запрет на импорт угля в ответ на убийство Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Предполагается, что Ким Чен Нам имел тесные связи с китайским правительством.

Как сообщает издание Time, санкции нанесут мощный удар по экономике КНДР, поскольку с дохода от экспорта угля оплачивается 50% северокорейского импорта. По мнению профессора Университета Миссури Шины Грейтенс (Sheena Greitens), с целью закрыть образовавшуюся брешь в финансировании экономики Пхеньян может задействовать элитный отряд хакеров. "Киберпреступность, скорее всего, станет приоритетом в глазах режима в случае закрытия других источников дохода", - отметила профессор.

Согласно данным Института либеральной демократии Южной Кореи, в распоряжении КНДР имеется подразделение, состоящее из 6,8 тыс. хакеров. По версии компании Zecurion Analytics, Северная Корея входит в десятку стран с самой мощной киберармией.

Securitylab

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