Французские эксперты спрогнозировали рост числа кибератак в 2017 году

22.02.2017







Количество кибератак на финансовые и политические структуры значительно возрастет в 2017 году, причем взломы станут более изощренными и менее распознаваемыми. Такой прогноз сделали во французской Gemalto, специализирующейся на информационной безопасности, передает RNS.

"Тенденция, отмеченная в 2016 году, продолжится и примет больший размах в 2017 году. Продиктованные политическими либо финансовыми мотивами хакерские атаки в текущем году станут все изощреннее, иногда практически не поддающимися обнаружению", — подчеркивает директор по защите данных Gemalto Джейсон Харт.

По его словам, "хакеры первого поколения довольствовались просто прерыванием доступа к базам данных.

"После они стали пытаться выкрасть данные. Сейчас мы констатируем, что украденные данные подвергаются изменениям, после чего передаются с одного компьютера на другой, что затрагивает все звенья цепи", — добавил Харт.

В Gemalto отметили, что в 2016 году наиболее значительными стали атаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и серверы Демократической партии США.

Лениздат

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