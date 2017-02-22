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    Французские эксперты спрогнозировали рост числа кибератак в 2017 году

Французские эксперты спрогнозировали рост числа кибератак в 2017 году


22.02.2017

Французские эксперты спрогнозировали рост числа кибератак в 2017 году

Количество кибератак на финансовые и политические структуры значительно возрастет в 2017 году, причем взломы станут более изощренными и менее распознаваемыми. Такой прогноз сделали во французской Gemalto, специализирующейся на информационной безопасности, передает RNS.

 "Тенденция, отмеченная в 2016 году, продолжится и примет больший размах в 2017 году. Продиктованные политическими либо финансовыми мотивами хакерские атаки в текущем году станут все изощреннее, иногда практически не поддающимися обнаружению", — подчеркивает директор по защите данных Gemalto Джейсон Харт.

 По его словам, "хакеры первого поколения довольствовались просто прерыванием доступа к базам данных.

 "После они стали пытаться выкрасть данные. Сейчас мы констатируем, что украденные данные подвергаются изменениям, после чего передаются с одного компьютера на другой, что затрагивает все звенья цепи", — добавил Харт.

 В Gemalto отметили, что в 2016 году наиболее значительными стали атаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и серверы Демократической партии США.

Лениздат

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