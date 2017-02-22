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    Деанонимизированные биткойн-транзакции впервые были приняты судом в качестве улик

Деанонимизированные биткойн-транзакции впервые были приняты судом в качестве улик


22.02.2017

Деанонимизированные биткойн-транзакции впервые были приняты судом в качестве улик

Сотрудникам правоохранительных органов Дании впервые в мире удалось деанонимизировать биткойн-транзакцию и в результате передать в руки правосудия торговцев наркотиками. Как сообщает местное издание Berlingske, в прошлом месяце суд города Хернинг признал обвиняемых в наркоторговле виновными и приговорил к восьми годам лишения свободы на основании доказательств, полученных в результате деанонимизации биткойн-транзакции.

 Для отслеживания перемещения средств сотрудники датских правоохранительных органов использовали разработанную их специалистами новую технологию. Система основана на данных о двух разных типах биткойн-транзакций. Сначала с помощью возможностей блокчейна анализируется производимая в биткойнах оплата покупок. Далее эта информация сопоставляется со списком покупателей и продавцов биткойнов, и на основании полученных данных определяются лица, вовлеченные в ту или иную сделку.

 По словам главы Национального центра по борьбе с киберпреступностью Дании (NC3 ) Кима Ааренструпа (Kim Aarenstrup), раньше никто не использовал деанонимизированные биткойн-транзакции в качестве доказательств в суде. Датской технологией заинтересовались правоохранительные органы нескольких стран, и в настоящее время ведутся переговоры по ее улучшению и предоставлению для использования.

Securitylab

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