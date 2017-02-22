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    Путин утвердил штрафы за отказ блокировать сайты с запрещенной информацией

Путин утвердил штрафы за отказ блокировать сайты с запрещенной информацией


22.02.2017

Путин утвердил штрафы за отказ блокировать сайты с запрещенной информацией

В соответствии с опубликованным на официальном портале правовой информации законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, интернет-операторы, которые не обеспечат ограничение доступа к информации, запрещенной к распространению на территории России, будут обязаны выплатить штраф.

Сообщается, что для должностных лиц данный штраф составит от 3 до 5 тыс. руб., в то время как для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, он может составить от 10 до 30 тыс. руб., а для юридических лиц – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Данный закон вступает в силу через тридцать дней после его официального опубликования.

Журдом

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