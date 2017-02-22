Уровень спама в почтовой переписке вырос впервые за 8 лет

22.02.2017







В 2016 году уровень спама в почтовой корреспонденции составил 58,31%, тогда как в 2015 году данный показатель был зафиксирован на уровне 55,8%. Такие данные приводят специалисты "Лаборатории Касперского" в своем отчете. По их словам, рост спама наблюдается впервые за последние восемь лет и обусловлен увеличением числа "мусорных" писем с вредоносными вложениями.

Меньше всего почтового мусора было зафиксировано в феврале - 54,61%, но затем доля спама начала постепенно возрастать и в ноябре достигла 61,66%. Лидером в перечне стран-источников спама стали США (12,08%), далее следуют Вьетнам (10,32%) и Индия (10,15%). Россия с показателем 3,53% опустилась со второй позиции на седьмую.

Эксперты также отметили увеличение размеров спам-сообщений - доля писем размером от 5 до 50 КБ составила 30,7%. Вредоносные вложения чаще всего были представлены в виде архива, содержащего вредоносы, написанные на Java или JavaScript. На втором месте оказались офисные документы с вредоносным макросом и исполняемые файлы (.exe). В основном, содержащиеся в спаме трояны-загрузчики использовались для доставки вымогательского ПО, в частности, Locky, Petya, Cryakl и Shade.

По данным специалистов, лидером по числу пользователей, подвергшихся фишинговым атакам стала Бразилия (27,61%), немного отстали Китай (22,4%) и Австралия (20,07%). Чаще всего злоумышленники атаковали клиентов финансовых организаций - на их долю в 2016 году пришлось 48,14% атак.

Securitylab

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