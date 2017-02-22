InfoSecurity Russia 2017: ищем захватывающие доклады!

22.02.2017

InfoSecurity Russia – единственная отраслевая выставка на рынке безопасности в России! В течении трех дней для посетителей будет доступно более 200 докладов и семинаров от признанных экспертов отрасли.

Срок подачи заявок: 14 апреля 2017

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Мы ищем захватывающие доклады от руководителей высшего звена и топ-менеджеров по следующим направлениям:

*Информационная безопасность критически важных объектов;

*Защита от современных угроз и целенаправленных атак;

*Противодействие мошенничеству (Anti-fraud);

*Карты: Платежи. Идентификация. Мобильность;

*ИБ на предприятиях ритейла;

*Современные подходы к обеспечению ИБ в банковской сфере;

*IoT и информационная безопасность;

*Безопасность виртуальной среды.

Докладчики расширяют круг потенциальных клиентов, получая списки посетителей и повышая интерес к своим продуктам благодаря эффектным презентациям, а также становятся лидерами мнений.

Мы заранее освещаем все доклады и продвигаем спикеров. Полугодовая кампания массового и адресного информирования охватывает более 500 000 поставщиков и заказчиков.

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По всем вопросам обращайтесь к Екатерине Данилиной Danilina@groteck.ru +7 (968) 541-76-78



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