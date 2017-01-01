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    Информационная безопасность №1/2017: интересные интервью и актуальные темы

Информационная безопасность №1/2017: интересные интервью и актуальные темы


22.02.2017

Первый номер журнала "Информационная безопасность/Information Security" за 2017 год выйдет в марте. В соответствии с проведенным редакцией опросом, спецпроектами номера стали: "Защита АСУ ТП" и "IoT".

http://www.itsec.ru/imag/

Спешите представить свои новые продукты, инновационные подходы, экономически эффективные решения по информационной безопасности на лучших условиях в первом номере 2017 года.

Спецпроект "ЗАЩИТА АСУ ТП"

- Особенности и средства обеспечения киберзащиты АСУ ТП;

- Целевые атаки на промышленные информационные системы;

- Особенности сетевои? защиты объектов АСУ ТП.

Спецраздел IoT

- Факторы, влияющие на рост рынка IoT;

- Интернет вещеи? в индустриальном секторе – тренды и направления развития;

- Развитие IoT-рынка в России и Европе.

Ключевые темы номера

- Особенности построения ИБ в промышленности;

- Защита от закладочных устрои?ств;

- Современные компьютерные угрозы: что реально угрожает бизнесу?

- Университеты как двигатель технологического развития;

- Построение системы защиты ИС ПДн с применением технологии терминального доступа;

- Шифрование данных на предприятии;

- Как обосновать расходы на информационную безопасность в условиях экономического кризиса.

Материалы в номер принимаются до 02 марта.

Компания "Гротек" приглашает поставщиков оборудования и услуг представить свои продукты, решения, сервисы и лучший опыт в журнале "Информационная безопасность/Information Security" №1/2017.

По вопросам редакционного сотрудничества обращайтесь к Екатерине Данилиной:
Danilina@groteck.ru
+7 (495) 647 04 42, доб. 22-70
Для размещения рекламы обращайтесь к Зинаиде Гореловой:
gorelova@groteck.ru
+7(495)647 -04 42, доб. 21-26
 
На фото — Екатерина Данилина

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