    Информационная безопасность №1/2017: интересные интервью и актуальные темы

Спешите представить свои новые продукты, инновационные подходы, экономически эффективные решения по информационной безопасности на лучших условиях в первом номере 2017 года.
Спецпроект "ЗАЩИТА АСУ ТП"- Особенности и средства обеспечения киберзащиты АСУ ТП;
- Целевые атаки на промышленные информационные системы;
- Особенности сетевои? защиты объектов АСУ ТП.
Спецраздел IoT
- Факторы, влияющие на рост рынка IoT;
- Интернет вещеи? в индустриальном секторе – тренды и направления развития;
- Развитие IoT-рынка в России и Европе.
Ключевые темы номера- Особенности построения ИБ в промышленности;
- Защита от закладочных устрои?ств;
- Современные компьютерные угрозы: что реально угрожает бизнесу?
- Университеты как двигатель технологического развития;
- Построение системы защиты ИС ПДн с применением технологии терминального доступа;
- Шифрование данных на предприятии;
- Как обосновать расходы на информационную безопасность в условиях экономического кризиса.
Материалы в номер принимаются до 02 марта.
Компания "Гротек" приглашает поставщиков оборудования и услуг представить свои продукты, решения, сервисы и лучший опыт в журнале "Информационная безопасность/Information Security" №1/2017.
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