Информационная безопасность №1/2017: интересные интервью и актуальные темы Tweet

Информационная безопасность №1/2017: интересные интервью и актуальные темы

22.02.2017 22.02.2017 Первый номер журнала "Информационная безопасность/Information Security" за 2017 год выйдет в марте. В соответствии с проведенным редакцией опросом, спецпроектами номера стали: "Защита АСУ ТП" и "IoT". http://www.itsec.ru/imag/ Спешите представить свои новые продукты, инновационные подходы, экономически эффективные решения по информационной безопасности на лучших условиях в первом номере 2017 года. Спецпроект "ЗАЩИТА АСУ ТП" - Особенности и средства обеспечения киберзащиты АСУ ТП; - Целевые атаки на промышленные информационные системы; - Особенности сетевои? защиты объектов АСУ ТП. Спецраздел IoT - Факторы, влияющие на рост рынка IoT; - Интернет вещеи? в индустриальном секторе – тренды и направления развития; - Развитие IoT-рынка в России и Европе. Ключевые темы номера - Особенности построения ИБ в промышленности; - Защита от закладочных устрои?ств; - Современные компьютерные угрозы: что реально угрожает бизнесу? - Университеты как двигатель технологического развития; - Построение системы защиты ИС ПДн с применением технологии терминального доступа; - Шифрование данных на предприятии; - Как обосновать расходы на информационную безопасность в условиях экономического кризиса. Материалы в номер принимаются до 02 марта. Компания "Гротек" приглашает поставщиков оборудования и услуг представить свои продукты, решения, сервисы и лучший опыт в журнале "Информационная безопасность/Information Security" №1/2017. По вопросам редакционного сотрудничества обращайтесь к Екатерине Данилиной:

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