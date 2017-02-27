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    Телефоны сотрудников Белого дома проверили из-за утечки информации

Телефоны сотрудников Белого дома проверили из-за утечки информации


27.02.2017

Телефоны сотрудников Белого дома проверили из-за утечки информации

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер (Sean Spicer) распорядился проверить мобильные телефоны ряда штатных сотрудников в связи с утечкой в прессу информации с закрытого совещания. Об этом сообщает ресурс Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

 Как отмечает издание, толчком к проверке послужили резкие высказывания со стороны президента Дональда Трампа по поводу ссылок СМИ на анонимные источники в администрации в своих материалах.

 После того, как на прошлой неделе стало известно о том, что информация с закрытого совещания попала в прессу, Спайсер вызвал более десяти сотрудников администрации, присутствовавших на встрече, и выразил свое разочарование по этому поводу.

 По данным издания, перед входом в кабинет сотрудники должны были сдать свои мобильные телефоны на проверку для доказательства, что им нечего скрывать. Перед встречей Спайсер проконсультировался с адвокатом Доном МакГаном (Don McGahn), а на совещании присутствовали юристы Белого дома.

 В беседе с сотрудниками Спайсер предупредил, что использование приложений наподобие Confide и Signal является нарушением Закона о президентских документах (Presidential Records Act). Пресс-секретарь Белого дома также пригрозил сотрудникам еще большими проблемами, если информация о проверке мобильных телефонов просочится в СМИ.

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