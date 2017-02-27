В Лондоне задержан хакер по подозрению в атаке на Deutsche Telekom

27.02.2017







Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency) задержали в одном из аэропортов Лондона 29-летнего британца, подозреваемого в масштабной кибератаке на крупнейшую телекоммуникационную компанию Deutsche Telekom в конце ноября 2016 года.

Напомним, в результате атаки более 1 млн пользователей проводной связи Deutsche Telekom испытали проблемы с доступом к Сети в связи с выходом из строя маршрутизаторов. Как полагают эксперты, злоумышленники использовали новый образец вредоносного ПО Mirai, созданный специально для атак на уязвимые маршрутизаторы производства компании Zyxel.

Согласно заявлению Федерального ведомства по уголовным делам Германии (Bundeskriminalamt, BKA), задержанный пытался использовать оборудование Deutsche Telekom для организации ботнета с целью последующей сдачи его в аренду для осуществления различных кибератак, в частности, DDoS-атак.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Германию, где ему будут предъявлены обвинения в компьютерном саботаже. Предположительно, мужчине грозит от 6 лет до 10 лет лишения свободы.

Securitylab

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