ESET: новый шифратор для macOS маскируется под приложение для легального софта

27.02.2017

Специалисты ESET обнаружили новый шифратор для macOS. Малварь маскируется под Patcher – приложение для взлома Adobe Premiere Pro, Microsoft Office для Mac и другого платного софта.

Шифратор написан на языке программирования Swift и распространяется через торрент-трекеры.

При запуске "патчера" открывается окно с кнопкой Start на прозрачном фоне. На этом этапе шифрование файлов еще можно предотвратить – достаточно закрыть окно, которое уже не откроется повторно. Но после нажатия кнопки малварь шифрует пользовательские файлы.

Требования выкупа содержатся в файле README!.txt. Жертве предлагается перечислить 0,25 биткоина (около 17 000 рублей) на указанный кошелек и сообщить об оплате по электронной почте на открытом сервисе Mailinator.

Текстовый файл жестко вшит в код малвари, это означает, что для всех потенциальных жертв используется один и тот же кошелек и email. Пока активности в кошельке и ящике отмечено не было.

Проблема в том, что даже в случае оплаты выкупа восстановить файлы не удастся. В коде программы не предусмотрена функция связи с командным сервером – это означает, что у операторов малвари нет ключа расшифровки.

Малварь задает ключ шифрования при помощи функции генерации случайного числа arc4random_uniform. Длина ключа (25 символов) не позволяет подобрать его путем полного перебора в разумные сроки.

По мнению специалистов ESET, новый шифратор – "далеко не шедевр", тем не менее, он может лишить жертв доступа к данным. ESET рекомендует использовать антивирусное ПО и регулярно выполнять резервное копирование важных файлов.

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