 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    ВЦИОМ протестировал технологию по выявлению пиратского контента в интернете

ВЦИОМ протестировал технологию по выявлению пиратского контента в интернете


27.02.2017

ВЦИОМ протестировал технологию по выявлению пиратского контента в интернете

ВЦИОМ представил технологию, которая позволит отслеживать появление пиратского контента в интернете при помощи специальных звуковых меток в распространяемом контенте. Об этом сообщил журналистам глава фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, передает RNS.

"Мы протестировали технологию, у нас есть определенные результаты, но нужен заказчик, который был бы заинтересован в этом проекте", — сообщил Абрамов, подчеркнув, что для развития технологии необходимы финансовые вложения. В рамках пилотного проекта "были подключены некоторые медиаресурсы, с помощью которых мы смотрели, каким образом проходит эта метка, этот сигнал".

Он уточнил, что ресурсы были в трех средах — на телевидении, радио и в интернете, панель была развернута в Москве и Тюмени.

По словам Абрамова, пилот был запущен в сентябре 2016 года в партнерстве с интернет-партнером. Конкретного IT-партнера Абрамов не назвал, но сообщил, что для подобного проекта партнерство крупной интернет-компании не требуется. По его словам, проект развивает именно ВЦИОМ, а не Mediascope, бывшая TNS, которая на 80% принадлежит государственному центру изучения общественного мнения. Mediascope использует технологии, лицензированные глобальным офисом TNS, поэтому не может использовать технологии других производителей — это подразумевает действие пятилетнего контракта, заключенного с TNS в 2016 году.

Как объяснил Абрамов, специальные звуковые метки в контенте будут свидетельствовать о том, где именно произошла "утечка", что может стать реальным основанием для судебного иска.

Журдом

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.