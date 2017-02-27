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    Репозитории SVN стали первыми жертвами атаки SHAttered

Репозитории SVN стали первыми жертвами атаки SHAttered


27.02.2017

Репозитории SVN стали первыми жертвами атаки SHAttered

Спустя всего день после публикации подробностей об успешном поиске коллизий хеш-функций SHA-1 появилась первая жертва описанной в докладе атаки. Один из разработчиков WebKit решил проверить, как движок справится с коллизиями, и в результате вывел из строя весь репозиторий исходного кода Subversion (SVN). Проблема была впервые обнаружена в WebKit SVN, однако затрагивает не только этот движок, но и все остальные реализации Subversion.

 Напомним, на прошлой неделе команда исследователей Google и Центра математики и информатики в Амстердаме опубликовали доклад об осуществлении первой в мире успешной атаки поиска коллизий хеш-функций SHA-1, получившей название SHAttered. В качестве примера эксперты продемонстрировали два файла в формате PDF с одинаковым хешем SHA-1 , но с совершенно разным содержимым.

 С целью проверить, как WebKit справится с коллизиями хеш-функций SHA-1, один из инженеров WebKit добавил в исходный код движка набор тестовых данных. Исследователь загрузил упомянутые выше PDF-файлы, и как только загрузка была завершена, два идентичных хеша вызвали сбой в SVN, в результате чего репозиторий перестал принимать какой-либо новый исходный код.

 Инженер удалил загруженные PDF-файлы, однако репозиторий по-прежнему не работал. Более того, SVN больше не синхронизировался с зеркальными репозиториями, и в течение нескольких часов команда WebKit не знала, как справиться с проблемой. В итоге решение было найдено, но разработчики раз и навсегда отказались интегрировать со своим ПО систему для обнаружения коллизий хеш-функций SHA-1.

Securitylab

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