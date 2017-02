Создан инструмент для взлома iPhone 6 и iPhone 6 Plus Tweet

Израильская компания Cellebrite, взломавшая для ФБР iPhone 5C террориста из Сан-Бернардино, в очередной раз дала о себе знать. Как сообщил директор по криминалистическим исследованиям Cellebrite Шахар Тал, разработанный компанией инструмент Advanced Investigative Service (CAIS) теперь может использоваться правоохранительными органами для законного извлечения доказательств с заблокированных iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Ранее с помощью CAIS можно было взламывать iPhone 4S/5/5C/5S. Apple – не единственный производитель, чьи смартфоны можно разблокировать с использованием продуктов израильской компании. Эксперты Cellebrite могут также обойти защиту Samsung Galaxy S6, Galaxy Note 5 и Galaxy S7. По данным журналистки The Intercept Ким Зеттер (Kim Zetter), стоимость взлома составляет $1,5 тыс. за одно устройство. Премиум-подписка стоит $250 тыс. В прошлом месяце компания стала жертвой хакерской атаки, в результате которой было похищено 900 ГБ данных. Дамп содержит сведения о клиентах, связанную с продуктами компании техническую информацию, базы данных, а также сообщения от правительственных организаций разных стран, в том числе России, ОАЭ и Турции. Неизвестный хакер опубликовал в Сети кэш похищенных файлов, относящихся ко взлому устройств под управлением Android и BlackBerry, а также более старых моделей iPhone. По словам ИБ-эксперта Джонатана Здзиарски (Jonathan Zdziarski), некоторые файлы практически идентичны выпущенным ранее бесплатным джейлбрейкам для iOS. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

