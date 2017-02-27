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    На внутреннем сервере Apple обнаружено вредоносное ПО

На внутреннем сервере Apple обнаружено вредоносное ПО


27.02.2017

На внутреннем сервере Apple обнаружено вредоносное ПО

Корпорация Apple разорвала контракт со одним из своих поставщиков после того, как на одном из серверов производства Super Micro Computer, использующихся в лаборатории дизайна компании, было обнаружено вредоносное ПО, замаскированное под обновление прошивки. Сервер являлся частью инфраструктуры, отвечающей за работу web-сервисов и хранение данных клиентов Apple.

 По данным ресурса The Information, инцидент произошел в середине 2016 года. В качестве ответной меры Apple удалила все серверы производства Super Micro Computer из своих дата-центров, а также вернула производителю все недавно приобретенные системы.

 Как утверждают знакомые с ситуацией источники, вредоносная прошивка была загружена непосредственно с сайта техподдержки Super Micro Computer. На момент написания новости прошивка с вредоносным ПО все еще оставалась на сайте техподдержки.

 Представители Apple опровергли информацию об инциденте, но вице-президент Super Micro Computer Тау Ленг (Tau Leng) подтвердил, что компания прекратила сотрудничество с поставщиком в связи с компрометацией систем. По его словам, Apple - единственная компания, чьи серверы были инфицированы вредоносным ПО. Ленг также добавил, что в ответ на просьбу предоставить информацию о прошивке, инженеры Apple указали неверный номер ее версии, а затем и вовсе отказались сообщать какую-либо информацию.

Securitylab

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