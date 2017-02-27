На внутреннем сервере Apple обнаружено вредоносное ПО

27.02.2017







Корпорация Apple разорвала контракт со одним из своих поставщиков после того, как на одном из серверов производства Super Micro Computer, использующихся в лаборатории дизайна компании, было обнаружено вредоносное ПО, замаскированное под обновление прошивки. Сервер являлся частью инфраструктуры, отвечающей за работу web-сервисов и хранение данных клиентов Apple.

По данным ресурса The Information, инцидент произошел в середине 2016 года. В качестве ответной меры Apple удалила все серверы производства Super Micro Computer из своих дата-центров, а также вернула производителю все недавно приобретенные системы.

Как утверждают знакомые с ситуацией источники, вредоносная прошивка была загружена непосредственно с сайта техподдержки Super Micro Computer. На момент написания новости прошивка с вредоносным ПО все еще оставалась на сайте техподдержки.

Представители Apple опровергли информацию об инциденте, но вице-президент Super Micro Computer Тау Ленг (Tau Leng) подтвердил, что компания прекратила сотрудничество с поставщиком в связи с компрометацией систем. По его словам, Apple - единственная компания, чьи серверы были инфицированы вредоносным ПО. Ленг также добавил, что в ответ на просьбу предоставить информацию о прошивке, инженеры Apple указали неверный номер ее версии, а затем и вовсе отказались сообщать какую-либо информацию.

Securitylab

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