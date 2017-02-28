Поисковые запросы "смотреть бесплатно" и "скачать" могут попасть под запрет

28.02.2017







Ассоциация продюсеров кино и телевидения провела отчетное собрание, в рамках которого определилась с основными задачами на 2017 год. Речь шла об усилении борьбы с пиратством, а также поддержке российских фильмов. В качестве инструментов для достижения поставленных задач АПКиТ предложила упрощение процедуры блокировки пиратских ресурсов и их "зеркал", а также "упорядочение работы поисковиков". Об этом пишет газета "Известия".

Неделю назад стало известно, что чиновники внесли в Госдуму законопроект, который вводит в российское законодательство термин "производный сайт в сети интернет" — иначе говоря, "зеркало" сайта. Сейчас выяснилось, что помимо запрета на "зеркала" пиратских сайтов, в нем также содержится предложение об ограничении выдачи ссылок по запросам типа "скачать/смотреть бесплатно".

Кроме того, Ассоциация предложила повысить пошлины за выдачу прокатного удостоверения для иностранных картин. Именно эта мера, по мнению АПКиТ, должна избавить кинотеатры от потенциально провальных фильмов и освободить сеансы для российских картин. Предложение уже нашло поддержку в Минкультуры и Фонде кино.

Ассоциация продюсеров кино и телевидения объединяет 29 организаций, являющихся лидерами на российском рынке теле- и кинопроизводства. С 2016 года АПКиТ стала членом Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).

Журдом

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