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    Ботнет Necurs получил функции для осуществления DDoS-атак

Ботнет Necurs получил функции для осуществления DDoS-атак


28.02.2017

Ботнет Necurs получил функции для осуществления DDoS-атак

Печально известный ботнет Necurs, используемый злоумышленниками для рассылки фишинговых писем с вредоносным ПО сообщает исследователь компании Anubis Labs Тьяго Перейра (Tiago Pereira), теперь с помощью Necurs киберпреступники могут осуществлять DDoS-атаки.

 По данным Перейры, вредоносное ПО Necurs получило ответственный за DDoS-атаки модуль и новую функцию подключения к C&C-серверу через прокси. Хотя модуль был добавлен еще несколько месяцев назад, в настоящее время злоумышленники не используют его.

 В сентябре прошлого года эксперты Anubis Labs обратили внимание на то, что помимо обычного подключения через порт 80, зараженные Necurs системы подключались к ряду IP-адресов через другой порт и по другому протоколу. В результате реверс-инжиниринга вредоносного кода был обнаружен простой модуль прокси SOCKS/HTTP для подключения Necurs к C&C-серверу.

 Операторы ботнета используют ботов для передачи данных по протоколам HTTP, SOCKSv4 и SOCKSv5 в качестве прямых и backconnect прокси. От C&C-сервера боты получают три команды – запустить Proxybackconnect, включить спящий режим или начать DDoS-атаку. Команда начать DDoS-атаку предусматривает два режима – HTTP-флуд и UDP-флуд. Если первой строкой полученного ботом сообщения будет "http:/", вредонос начнет DDoS-атаку с использованием HTTP-флуда. В противном случае будет инициирована атака с использованием UDP-флуда.

Securitylab

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