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    Предлагаем ознакомиться с кратким обзором главных новостей февральских номеров изданий по безопасности ИА Монитор

Предлагаем ознакомиться с кратким обзором главных новостей февральских номеров изданий по безопасности ИА Монитор


28.02.2017

Обращаем внимание - издания ИА Монитор обращены исключительно профессионалам, поэтому содержат информацию B2B.

Бюллетень "IP-решения безопасности. Видеонаблюдение": трансформация потребительского рынка; обзор новых купольных видеокамер;

Бюллетень "Вестник информационной безопасности": пакет "Яровой" смягчен в 10 раз; ограничение присутствия иностранных ИТ-компаний на отечественном рынке; новая система шифрования платежей в ЦБ РФ;

Бюллетень "Безопасность в нефтегазовом комплексе" - о борьбе с поддельными экспертизами, огромные инвестиции нефтегазовых компаний в экологическую безопасность;

Бюллетень "Начальнику службы безопасности" - хакеров будут сажать на 10 лет; кейсы банков по внедрению систем безопасности;

Бюллетень "Экономическая безопасность в бизнесе" - о снижении частоты проверок, бизнес vs энергетические компании.

Получить ознакомительный номер (январский) для принятия решения о подписке можно, сделав запрос на сайте ИА Монитор http://icenter.ru/i/main

Справка о компании:

Информационное агентство МОНИТОР выпускает более 60 ежемесячных B2B-бюллетеней по разным отраслям и видам деятельности. Специалист практически любой корпоративной службы непременно найдет среди них именно тот, который ему будет полезен в работе. Каждое издание выходит в печатной и электронной версиях. Список изданий, ознакомительные номера и условия подписки можно посмотреть на сайте http://icenter.ru/i/main.

Анастасия Мирошкина,
ответственный редактор
ИА Монитор

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