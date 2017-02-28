Предлагаем ознакомиться с кратким обзором главных новостей февральских номеров изданий по безопасности ИА Монитор Tweet

Предлагаем ознакомиться с кратким обзором главных новостей февральских номеров изданий по безопасности ИА Монитор

28.02.2017 28.02.2017 Обращаем внимание - издания ИА Монитор обращены исключительно профессионалам, поэтому содержат информацию B2B. Бюллетень "IP-решения безопасности. Видеонаблюдение": трансформация потребительского рынка; обзор новых купольных видеокамер; Бюллетень "Вестник информационной безопасности": пакет "Яровой" смягчен в 10 раз; ограничение присутствия иностранных ИТ-компаний на отечественном рынке; новая система шифрования платежей в ЦБ РФ; Бюллетень "Безопасность в нефтегазовом комплексе" - о борьбе с поддельными экспертизами, огромные инвестиции нефтегазовых компаний в экологическую безопасность; Бюллетень "Начальнику службы безопасности" - хакеров будут сажать на 10 лет; кейсы банков по внедрению систем безопасности; Бюллетень "Экономическая безопасность в бизнесе" - о снижении частоты проверок, бизнес vs энергетические компании. Получить ознакомительный номер (январский) для принятия решения о подписке можно, сделав запрос на сайте ИА Монитор http://icenter.ru/i/main Справка о компании: Информационное агентство МОНИТОР выпускает более 60 ежемесячных B2B-бюллетеней по разным отраслям и видам деятельности. Специалист практически любой корпоративной службы непременно найдет среди них именно тот, который ему будет полезен в работе. Каждое издание выходит в печатной и электронной версиях. Список изданий, ознакомительные номера и условия подписки можно посмотреть на сайте http://icenter.ru/i/main. Анастасия Мирошкина,

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