    Предлагаем ознакомиться с кратким обзором главных новостей февральских номеров изданий по безопасности ИА Монитор

Бюллетень "Вестник информационной безопасности": пакет "Яровой" смягчен в 10 раз; ограничение присутствия иностранных ИТ-компаний на отечественном рынке; новая система шифрования платежей в ЦБ РФ;
Бюллетень "Безопасность в нефтегазовом комплексе" - о борьбе с поддельными экспертизами, огромные инвестиции нефтегазовых компаний в экологическую безопасность;
Бюллетень "Начальнику службы безопасности" - хакеров будут сажать на 10 лет; кейсы банков по внедрению систем безопасности;
Бюллетень "Экономическая безопасность в бизнесе" - о снижении частоты проверок, бизнес vs энергетические компании.
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Информационное агентство МОНИТОР выпускает более 60 ежемесячных B2B-бюллетеней по разным отраслям и видам деятельности. Специалист практически любой корпоративной службы непременно найдет среди них именно тот, который ему будет полезен в работе. Каждое издание выходит в печатной и электронной версиях. Список изданий, ознакомительные номера и условия подписки можно посмотреть на сайте http://icenter.ru/i/main.
Анастасия Мирошкина, ответственный редактор ИА Монитор