Три антивирусных разработчика из США признались в обмане пользователей

28.02.2017







Сплошной обман

Три американские компании, выпускающие программные продукты, связанные с кибербезопасностью, признались в обмане пользователей под давлением со стороны Федеральной торговой комиссии США.

Компании Sentinel Labs, SpyChatter и Vir2us заявляли о соответствии своих разработок системе правил трансграничной конфиденциальности АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), хотя ни одна из них не имела на это права.

Sentinel Labs выпускает антивирусное ПО, SpyChatter — защищенный мессенджер, а Vir2us — менеджер паролей Xeropass.

После официального предъявления обвинений со стороны Федеральной торговой комиссии, все три компании согласились на предложенные им условия урегулирования спора: они обязались признать вину, не вводить более пользователей в заблуждение и согласились, что если в ближайшие двадцать лет их уличат в повторной попытке обмана, то их ждут штрафы размером до $40,7 тыс. за каждый выявленный факт нарушений.

Обязательная сертификация

Система правил трансграничной конфиденциальности — это набор нормативов, разработанный с целью обеспечения совместимости региональных политик в области конфиденциальности, защиты прав потребителей, а также снижения затрат на соблюдение нормативных требований в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Система, одобренная в 2011 г., описывает, каким образом компании, действующие на территории стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, должны хранить и защищать пользовательские данные и как работать с запросами на раскрытие этих данных.

Среди ключевых требований системы — обязательное прохождение независимого аудита, по итогам которого определяется, заслуживает ли компания соответствующего сертификата.

Ни Sentinel Labs, ни SpyChatter, ни Vir2us не проходили такого аудита. Sentinel Labs, вдобавок, утверждала, что у нее есть сертификат еще одной программы — TRUSTe, что также оказалось неправдой.

"Негласно в сфере информационной безопасности сосуществуют два направления: "бумажное" и прикладное, — комментирует Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании "Монитор безопасности". — В то время как прикладное — это практическое обеспечение защиты, то "бумажное" — это подготовка документации для формального соответствия регламентам. Иногда говорят, что в России доминирует "бумажное" направление и роль руководителя отдела ИТ-безопасности может сводиться к "защите от регулятора". Но, как видим, щепетильное отношение к "бумажной" безопасности характерно не только для нашей страны".

По мнению Гвоздева, тот факт, что Федеральная торговая комиссия не стала сразу же штрафовать Sentinel Labs, SpyChatter и Vir2us, несмотря на очевидное нарушение, может указывать на то, что свои прикладные функции их разработки выполняют на должном уровне.

Сnews

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