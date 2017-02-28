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    "Умные" плюшевые мишки раскрыли данные 800 тыс. пользователей

"Умные" плюшевые мишки раскрыли данные 800 тыс. пользователей


28.02.2017

"Умные" плюшевые мишки раскрыли данные 800 тыс. пользователей

Компания-производитель "умных" плюшевых игрушек, позволяющих детям и родителям на расстоянии обмениваться сообщениями, не обеспечила надлежащую защиту учетных данных свыше 800 тыс. пользователей и 2 млн сообщений, сделав их доступными через интернет любому желающему.

 В течение как минимум двух недель в декабре-январе данные владельцев игрушек CloudPets производства компании Spiral Toys хранились в БД MongoDB, незащищенной паролем или межсетевым экраном. Базу легко можно было найти с помощью поисковой системы Shodan, сообщает издание Motherboard со ссылкой на ряд исследователей безопасности.

 Незащищенными оказались более 800 тыс. логинов и паролей, хешированных с помощью bcrypt. Данная криптографическая хеш-функция считается надежной, однако многие пароли оказались настолько слабыми, что взломать их вполне реально, сообщил ИБ-эксперт Трой Хант (Troy Hunt).

 Пока БД оставалась незащищенной, к ней получили доступ по крайней мере два исследователя, а возможно, и хакеры. По словам экспертов, в начале января, когда киберпреступники активно сканировали интернет на наличие открытых MongoDB с целью заражения их вымогательским ПО, данные CloudPets перезаписывались дважды.  

Securitylab

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