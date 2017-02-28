Следить за владельцами iOS-устройств можно через iCloud

28.02.2017







Как известно, установить шпионское ПО на iOS-устройство без джейлбрейка невозможно. Тем не менее, предприимчивые разработчики инструментов для мониторинга нашли способ отслеживать пользователей iPhone и iPad, работающих под управлением iOS 10, без необходимости сначала устанавливать джейлбрейк.

Если верить компании Mobistealth, следить за владельцами iOS-устройств можно с помощью сохраненных в iCloud резервных копий. Сам метод очень простой, однако для того чтобы им воспользоваться, нужно знать Apple ID и пароль объекта слежки. Правда, получить эти данные, например, ревнивому супругу, обеспокоенным родителям или подозрительному начальнику не так уж сложно.

Согласно описанию на сайте Mobistealth, разработанный компанией инструмент позволяет осуществлять мониторинг звонков и телефонной книги, просматривать хранящиеся на устройстве фотографии, читать переписку в WhatsApp и удаленно отслеживать местонахождение по GPS. Достаточно лишь зарегистрировать Apple ID и пароль отслеживаемого устройства в Mobistealth, и хранящиеся в iCloud резервные копии станут доступными тому, кто осуществляет мониторинг.

Поскольку функция сохранения бэкапов в iCloud обычно активирована на устройствах по умолчанию, атакующему не требуется физический доступ к ним. Если объект слежки изменит свой пароль или Apple ID, осуществлять мониторинг его активности будет невозможно.

Securitylab

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