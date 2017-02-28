Neutrino Bot обзавелся дополнительной защитой от обнаружения

28.02.2017







Специалисты компании Malwarebytes Labs проанализировали новую версию многофункционального вредоносного ПО Neutrino Bot, также известного как Kasidet, которая распространяется посредством набора эксплоитов с одноименным названием.

В ходе исследования эксперты обратили внимание на многослойную защиту, призванную предотвратить обнаружение вредоноса. Оказавшись на системе, Neutrino Bot перехватывает сетевой трафик, проводит проверку на предмет наличия антивирусов, а также с помощью обфусцированного кода JavaScript определяет, на виртуальной машине он или нет. Если вредонос оказывается на виртуальной машине или в "песочнице", он удаляет себя.

После завершения проверки вредонос запускает специально сформированный Flash файл, содержащий ряд эксплоитов для уязвимостей в Internet Explorer и Flash Player. На финальном этапе загружается и исполняется зашифрованная полезная нагрузка для обхода прокси.

Neutrino Bot размещает свою копию в скрытой папке %APPDATA%/Y1ViUVZZXQxx/<random_name>.exe, а также добавляет и модифицирует ряд ключей в реестре Windows для того, чтобы избежать обнаружения пользователем. Кроме того, вредонос добавляет свою копию в белый список межсетевого экрана, а также отключает функцию отсылки данных об инцидентах в Microsoft SpyNet.

Если процесс установки проходит успешно, Neutrino Bot загружает основной вредоносный модуль, а затем связывается с C&C-сервером и ожидает команды от оператора. Вредонос способен осуществлять DDoS-атаки, работать в качестве кейлоггера, делать снимки экрана, подменять DNS-запросы, а также загружать дополнительное вредоносное ПО.

Securitylab

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