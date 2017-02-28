Задержаны хакеры, укравшие 100 млн рублей у российских банков

28.02.2017







Сотрудники управления "К" МВД России произвели задержание группы хакеров, которые, как полагают правоохранители, несут ответственность за хищение со счетов 20 организаций в разных городах России более 100 млн рублей.

"Для распространения троянских программ злоумышленники создали сеть фишинговых сайтов, осуществляли спам-рассылки, а также использовали методы социальной инженерии, что позволило им заразить вредоносными программами компьютеры более чем 20 организаций, находящихся в разных городах. Общий ущерб от деятельности группы превысил 100 миллионов рублей", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД РФ.

Как пояснили в ведомстве, участниками преступной группы оказались четверо российских граждан, проживающих на территории Москвы и Московской области.

"Проведено 19 обысков, в ходе которых у подозреваемых изъято 46 сим-карт различных операторов, 34 банковские карты, порядка двух десятков компьютеров, а также блокноты, содержащие записи о поступлении и распределении похищенных денежных средств", — отметили также в МВД.

В настоящее время, как сообщили в ведомстве, задержанные дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 и ч. 3 ст. 159.6 УК РФ. В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев рассказал, что в 2017 году Банк России проведет более ста проверок кредитных организаций на предмет качества защиты систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

При этом еще в конце января стало известно, что Центробанк собирается изменить действующий подход к проведению платежей в рамках борьбы с хакерами.

Лениздат

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