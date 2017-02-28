 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Задержаны хакеры, укравшие 100 млн рублей у российских банков

Задержаны хакеры, укравшие 100 млн рублей у российских банков


28.02.2017

Задержаны хакеры, укравшие 100 млн рублей у российских банков

Сотрудники управления "К" МВД России произвели задержание группы хакеров, которые, как полагают правоохранители, несут ответственность за хищение со счетов 20 организаций в разных городах России более 100 млн рублей.

 "Для распространения троянских программ злоумышленники создали сеть фишинговых сайтов, осуществляли спам-рассылки, а также использовали методы социальной инженерии, что позволило им заразить вредоносными программами компьютеры более чем 20 организаций, находящихся в разных городах. Общий ущерб от деятельности группы превысил 100 миллионов рублей", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД РФ.

 Как пояснили в ведомстве, участниками преступной группы оказались четверо российских граждан, проживающих на территории Москвы и Московской области.

 "Проведено 19 обысков, в ходе которых у подозреваемых изъято 46 сим-карт различных операторов, 34 банковские карты, порядка двух десятков компьютеров, а также блокноты, содержащие записи о поступлении и распределении похищенных денежных средств", — отметили также в МВД.

 В настоящее время, как сообщили в ведомстве, задержанные дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 и ч. 3 ст. 159.6 УК РФ. В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

 Напомним, ранее заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев рассказал, что в 2017 году Банк России проведет более ста проверок кредитных организаций на предмет качества защиты систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

 При этом еще в конце января стало известно, что Центробанк собирается изменить действующий подход к проведению платежей в рамках борьбы с хакерами.

Лениздат

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.