Роспотребнадзор оштрафовал Uber

28.02.2017







Московское управление Роспотребнадзора выписало диспетчерской службе сервиса Uber штраф на 100 тысяч рублей за введение в заблуждение пассажиров.

По данным Роспотребнадзора, диспетчерская служба принимает заявки потребителей на предоставление услуги по перевозке и формирует базу заявок, доступ к которой имеют водители — "партнеры" компании.

"Таким образом, общество вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке", — пояснили в ведомстве "Интерфаксу".

В Роспотребнадзоре уточнили, что до потребителя не доводится информация о лицензии и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также о потребительских свойствах услуги по перевозке, а именно об исполнителе услуги.

Таким образом, клиент, заказывая такси, не получает сведений об исполнителе услуги по перевозке, в связи с чем у него складывается впечатление, что услугу ему оказывает компания Uber, так как потребитель обратился именно к Uber. После окончания поездки информация о водителе в квитанции также отсутствует, отметили в ведомстве.

Напомним, недавно стало известно, что разработчик беспилотных автомобилей Waymo, принадлежащий холдингу Alphabet, подал иск к Uber Technologies и принадлежащему ей стартапу по созданию беспилотных грузовиков Otto. В частности, в Waymo утверждают, что один из основателей Otto Энтони Левандовски перед увольнением из компании скачал 14 тысяч конфиденциальных документов, связанных с технологией лидара — сенсора, который с помощью отражений света определяет положение объектов в пространстве.

Ранее житель Франции подал иск к Uber, из-за ошибки которого супруга заявителя смогла узнать о его неверности.

Лениздат

Добавить комментарий