"Росбалт": ФСБ хочет возбудить дело в отношении создателей "Биржи информации"

01.03.2017







Следственное управление ФСБ РФ планирует в ближайшее время выделить в отдельное производство из "дела "Шалтая-Болтая" материалы в отношении организаторов "Биржи информации" (еще ее называют "Биржей компромата"), торгующей перепиской чиновников и бизнесменов. На этот раз расследование будет вестись по статье УК РФ "Вымогательство", передает "Росбалт".

Как рассказал агентству источник в российских спецслужбах, сотрудники ФСБ сейчас проводят активные оперативные мероприятия в отношении создателей "Биржи компромата". Согласно версии контрразведчиков, создатель проекта "Шалтай Болтай" Владимир Аникеев (Льюис) изначально не предполагал зарабатывать на взломанной частной переписке чиновников и бизнесменов. Однако один из участников команды — Александр Глазастиков — вместе с "неустановленными лицами" решил начать зарабатывать крупные суммы на переписке. Так на свет появилась "Биржа Информации", на которой в продажу за биткоины стало выкладываться содержимое чужих почтовых ящиков.

Причем речь шла не только о массивах информации, добытых "Шалтаем Болтаем", но и контенте, который Глазастиков получал от "неустановленных лиц". "На "Бирже информации" на продажу выставлялось и выставлено сейчас меньше 50% информации, которая имеет отношение к "Шалтаю-Болтаю". Остальное получено от других источников", — рассказал собеседник "Росбалта".

Журдом

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