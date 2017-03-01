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    По Сети распространяется сообщение о закрытии "ВКонтакте"

По Сети распространяется сообщение о закрытии "ВКонтакте"


01.03.2017

По Сети распространяется сообщение о закрытии "ВКонтакте"

Пользователи "ВКонтакте" публикуют спам-сообщение, в котором говорится о закрытии социальной сети.

 По сведениям Lenta.ru, сообщение распространяется молниеносно, так, в среднем в минуту появляется около четырех новых постов с одинаковым содержанием. В них упоминается советник президента России по развитию интернета Герман Клименко, который намеревается закрыть соцсеть. При этом он назван пресс-секретарем "ВКонтакте".

 В публикации также содержится дата "удаления" соцсети: пользователей пугают, что с 6 марта сайт закроют, а их личная информация "разойдется по всему интернету".

Лениздат

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