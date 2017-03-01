 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    ЕК призвала создать общие стандарты тестирования кибербезопасности банков

ЕК призвала создать общие стандарты тестирования кибербезопасности банков


01.03.2017

ЕК призвала создать общие стандарты тестирования кибербезопасности банков

Страны Евросоюза должны разработать общие требования к проверке готовности банков противостоять кибератакам. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис на конференции в Брюсселе.

 "Мы хотим избежать появления большого количества разрозненных правил тестирования, принятых в разных странах. Мы считаем необходимым принятие сопоставимых стандартов тестирования, действующих по все стороны границ", - приводит Reuters слова Домбровскиса. По мнению политика, общие стандарты могут проложить путь для проведения общих стресс-тестов на уровне ЕС, о чем уже неоднократно заявляли члены Еврокомиссии.

 В настоящее время ЕК готовит план действий относительно рынка розничных финансовых услуг, в том числе компаний, занимающихся страхованием, платежами и кредитованием. Соответствующий документ будет опубликован в ближайшие несколько недель. По словам Домбровскиса, план действий будет стимулировать организации к использованию технологий удаленной аутентификации, таких как электронная подпись и электронные ID.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.