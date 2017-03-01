ЕК призвала создать общие стандарты тестирования кибербезопасности банков

01.03.2017







Страны Евросоюза должны разработать общие требования к проверке готовности банков противостоять кибератакам. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис на конференции в Брюсселе.

"Мы хотим избежать появления большого количества разрозненных правил тестирования, принятых в разных странах. Мы считаем необходимым принятие сопоставимых стандартов тестирования, действующих по все стороны границ", - приводит Reuters слова Домбровскиса. По мнению политика, общие стандарты могут проложить путь для проведения общих стресс-тестов на уровне ЕС, о чем уже неоднократно заявляли члены Еврокомиссии.

В настоящее время ЕК готовит план действий относительно рынка розничных финансовых услуг, в том числе компаний, занимающихся страхованием, платежами и кредитованием. Соответствующий документ будет опубликован в ближайшие несколько недель. По словам Домбровскиса, план действий будет стимулировать организации к использованию технологий удаленной аутентификации, таких как электронная подпись и электронные ID.

Securitylab

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