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    Уязвимость в vBulletin стала причиной взлома 126 форумов

Уязвимость в vBulletin стала причиной взлома 126 форумов


01.03.2017

Уязвимость в vBulletin стала причиной взлома 126 форумов

Злоумышленники похитили порядка 820 тыс. учетных записей путем эксплуатации печально известной уязвимости в старых версиях движка vBulletin, на базе которых до сих пор работает множество интернет-форумов. Хакер под псевдонимом CrimeAgency заявил в Twitter об успешном взломе 126 форумов и похищении паролей администраторов и зарегистрированных пользователей. Эксперты Hacked-DB проанализировали похищенные данные и подтвердили их подлинность.

 Утечка произошла в январе-феврале 2017 года. Злоумышленнику удалось получить доступ к данным 819 977 пользователей, в том числе к адресам электронной почты, хешам паролей, а также к 1681 уникальным IP-адресам. Большинство аккаунтов зарегистрированы на электронную почту Gmail (более 219 тыс.), Hotmail (121 тыс.) и Yahoo! (108 тыс.).

 Похоже, хакер проэксплуатировал несколько известных уязвимостей в vBulletin, уже исправленных в последних версиях движка. Поскольку администраторы форумов не спешат обновлять ПО, эксплоит по-прежнему работает.

 Найти сайты на vBulletin очень просто, достаточно воспользоваться поиском Google. В прошлом уязвимость в движке становилась причиной утечки данных пользователей целого ряда форумов, в том числе Brazzers, Epic Games, Dota 2 Dev, Clash of Kings, Clash of Clans, сайтов Xbox360ISO.com и PSPISO.com, поддоменов Mail.ru и портала для правоохранительных органов PoliceOne.

Securitylab

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