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    Россия стала лидером по количеству заражений банковскими троянами

Россия стала лидером по количеству заражений банковскими троянами


01.03.2017

Россия стала лидером по количеству заражений банковскими троянами

Исследователи "Лаборатории Касперского" опубликовали  отчет о мобильных угрозах в 2016 году. Как сообщают эксперты, в прошлом году количество заражений мобильным вредоносным ПО существенно возросло. Исследователи зафиксировали 8 526 221 вредоносный установочный пакет – в три раза больше, чем в 2015 году.

 Большую популярность у киберпреступников приобрело вымогательское ПО для мобильных устройств. В 2016 году исследователи ЛК обнаружили 261 214 вымогательских установочных пакетов – в 8,5 раз больше по сравнению с 2015 годом. Жертвами троянов-вымогателей стали 153 258 пользователей в 167 странах – в 1,6 раз больше, чем годом ранее. Чаще всего вымогательское ПО атаковало жителей Германии (на них пришлось свыше 2,5% от всех заражений).

 Лидером по числу мобильных устройств, инфицированных банковскими троянами, оказалась Россия. Согласно отчету, с данной угрозой столкнулись 4% российских пользователей. Самым популярным у хакеров мобильным банковским трояном является Svpeng, распространяющийся с помощью рекламного сервиса Google AdSense. В прошлом году вредонос преимущественно атаковал российских пользователей. Примечательно, многие банковские трояны также обладают функционалом вымогателя. Получив с сервера соответствующую команду, они могут заблокировать устройство и отобразить окно с требованием выкупа.

 Самыми популярными троянами в 2016 году стало рекламное ПО, способное получать права суперпользователя на устройстве. Как правило, вредоносы эксплуатируют неисправленные уязвимости в старых версиях Android. По словам исследователей, злоумышленники по-прежнему используют для распространения троянов магазин приложений Google Play.

Securitylab

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