Mail.ru Group: "Закон Яровой" не даст использовать современные технологии шифрования

01.03.2017







"Закон Яровой" фактически запрещает применять в России современные технологии шифрования данных и приведет к повышению стоимости услуг операторов из-за дополнительных издержек. Как передает RNS, об этом на пресс-конференции заявил вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.

"Одной из технологий является peer-to-peer шифрование — это технология, когда у интернет-компании нет ключей, позволяющих расшифровать ваш трафик или ваши сообщения. Все ключи хранятся на устройствах… При этом „закон Яровой" подразумевает, что все интернет-компании должны эти ключи в компетентные органы сдать. Это автоматом обозначает то, что мы не сможем в этой стране применять современные технологии шифрования, потому что по факту закон это запрещает. Я не могу сдать то, чего у меня нет", — сказал Габриелян.

Он отметил, что это — пример технологических ограничений, которые проистекают из "закона Яровой" и поставят российские продукты в сравнение с зарубежными в неконкурентную среду. При этом менеджер Mail.ru Group предупредил, что закон приведет и к экономическим ограничениям.

"По факту закон исполняют только российские компании. Соответственно, только российские компании несут на это дополнительные издержки. Соответственно, только российские компании вынуждены повысить стоимость своих услуг… А дальше пользователи идут туда, где дешевле, — то есть та редакция закона, которая существует, выдавит российского пользователя к зарубежным ОТТ-сервисам или к организаторам распространения информации в сети интернет, просто потому что там будет дешевле", — отметил Габриелян.

Он добавил, что это, в свою очередь, приведет к тому, что доступ к данным российских пользователей получат зарубежные спецслужбы, а компетентные органы по предотвращению преступлений из РФ этот доступ потеряют. При этом оборудование для исполнения закона (жесткие диски, сервера, и т. д.) на сегодняшний день в РФ не производится — то есть все финансовые затраты, которые понесут отраслевые игроки, будут "направлены вовне нашей страны".

"К сожалению, набор предложенных мер не дает нам 100-процентной гарантии безопасности", — подчеркнул Габриелян.

Президент России Владимир Путин подписал антитеррористические законопроекты депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова 7 июля. Принятые поправки предполагают в числе прочего, что операторы связи должны на протяжении полугода хранить все передаваемые пользователями данные. Кроме того, поправки предписывают операторам передавать спецслужбам ключи для дешифровки данных. Также поправки предусматривают введение ответственности за недоносительство, снижают возраст ответственности по террористическим статьям и ужесточают ответственность за организацию массовых беспорядков.

"Закон Яровой" вызвал в обществе множество споров и дискуссий. В январе после заседания правительственной рабочей группы эксперты заявили, что считают недопустимой отмену антитеррористических поправок "в угоду интересов отдельной группы коммерсантов". При этом ранее Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) подготовил критические замечания к "закону Яровой". Так, в проекте заключения отмечено, что ряд норм закона "создает широкие возможности для произвола и злоупотреблений при привлечении к ответственности".

Лениздат

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