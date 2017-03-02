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    СМИ: Правительство составило график проведения испытаний реализации "закона Яровой"

СМИ: Правительство составило график проведения испытаний реализации "закона Яровой"


02.03.2017

СМИ Правительство составило график проведения испытаний реализации "закона Яровой"

Эксперты при правительстве составили график проведения испытаний по реализации "закона Яровой" о хранении пользовательских данных. Согласно предложениям, в испытаниях должны принять участие не менее десяти операторов связи и пяти интернет-площадок на территории трех-четырех регионов страны. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект предложений соответствующей рабочей группы.

По словам источника издания в одном из сотовых операторов связи, место проведения испытаний будет определено государственными органами. Технические испытания предлагается провести до 1 августа 2017 года, после чего передать результаты в правительство и администрацию президента. После этого Минкомсвязи, Минпромторгу и ФСБ будет необходимо утвердить требования к оборудованию связи, необходимые для реализации "закона Яровой", а также порядок, сроки и объем хранения информации операторами связи и компаниями.

При этом затраты на компенсацию расходов операторов на хранение трафика эксперты предложили оплатить государству. Средства в бюджете Минкомсвязи на это "необходимо предусмотреть в бюджете на 2018–2019 гг.", следует из текста законопроекта.

Представители "Мегафона" и МТС ранее на пресс-конференции 1 марта заявили, что налоговые преференции операторам не повлияют на финансовую нагрузку операторов.

Журдом

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