Google проиграл суд о приватности фото пользователей

02.03.2017







Федеральный суд Чикаго постановил, что поисковик Google нарушает политику конфиденциальности при использовании частных фото интернет-пользователей. Как передает ТАСС, окружной судья штата Иллинойс Эдмонд Чанг постановил, что за каждое использование частных фото без уведомления пользователей Google может быть оштрафована на сумму от тысячи до пяти тысяч долларов. Отмечается, что при вынесении решения судья руководствовался законодательством штата, а именно Актом о биометрической и информационной приватности.

"Если бы Google просто хранила сохраненные фото, без произведения вычислений или считки геометрии лица, то никакого нарушения Акта здесь бы не было", - отметил судья.

Чанг отказался принять аргументы Google о том, что Акт штата Иллинойс противоречит федеральному законодательству о защите торговли между штатами. Интернет-гигант настаивал, что закон противоречит Конституции США и что компания не может определить, было ли сделано фото в Иллинойсе.

Судья Чанг и представители Google отказались от комментариев после решения суда. Отмечается, что решение судьи создает прецедент: теперь пользователи смогут апеллировать к этому решению суда в своих разбирательствах, в том числе на территории Канады и Европы. Аналогичный процесс ведет Facebook в суде Сан-Франциско, причем первоначальный иск к Facebook в штате Иллинойс компания также проиграла на основании Акта.

Крупные интернет-компании зачастую критикуют за доступ и использование мета- и биометрических данных в собственных целях, например для оптимизации поисковой выдачи или в рекламных целях. Более того, корпорацию Google ранее подозревали в прослушке пользователей с помощью своих сервисов (Chrome, ОС Android и др.), а также в использовании конфиденциальных данных с помощью сервиса Gmail.

Лениздат

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