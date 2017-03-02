Kraftway и С-Терра представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника

02.03.2017









Российские компании Kraftway, разработчик и производитель доверенных средств вычислительной техники, и "С-Терра СиЭсПи", разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности, успешно завершили тестовые испытания решения для защиты удаленного рабочего места сотрудника организации. Решение основано на совместном использовании защищенного планшета Kraftway KW10T и VPN-клиента С-Терра Клиент.

В результате сотрудничества двух компаний на базе доверенной аппаратной платформы был создан мобильный программно-аппаратный комплекс (ПАК), предназначенный для обработки, хранения и обмена данными различного уровня конфиденциальности и позволяющий сотрудникам получить удаленный защищенный доступ к внутренним информационным ресурсам компании: виртуальным рабочим столам и приложениям - с помощью протокола удалённого рабочего стола (RDP) или web-доступа через недоверенные сети. Данное решение может представлять большой интерес для государственных структур и крупных корпоративных заказчиков, перед которыми остро стоит задача обеспечения информационной безопасности удаленных мобильных рабочих мест.

Применение программного комплекса С-Терра Клиент на планшете Kraftway KW10T позволяет сочетать возможности сертифицированных неизвлекаемых средств защиты информации, интегрированных в планшет KW10T (аппаратно-программный модуль доверенной загрузки "Криптон-Витязь", антивирус Kaspersky Antivirus for UEFI), с функциональностью сертифицированного криптографического программного продукта С-Терра Клиент.

Таким образом, пользователь получает компактное, легкое мобильное устройство, обеспечивающее как безопасное хранение и обработку конфиденциальной информации, так и её защищенную передачу по открытым каналам связи.

"Как известно, сегодня безопасность является решающим фактором, определяющим выбор корпоративного и государственного заказчика в пользу той или иной технологии. Многие организации хотят, но не решаются широко использовать мобильные клиентские рабочие места в силу их недостаточной защищенности. Проведенные специалистами наших компаний работы показывают, что новый программно-аппаратный комплекс Kraftway и С-Терра позволяет успешно решить задачу предотвращения информационных угроз и обеспечения надежного функционирования мобильных систем без необходимости идти на компромиссы по безопасности данных и удобству работы пользователей. Очень важно, что благодаря ПАК защищенными оказываются все этапы работы пользователя с конфиденциальной информацией: от ее создания и хранения непосредственно на устройстве до ее передачи по открытым каналам связи. Подобное мобильное решение сегодня является уникальным для нашего рынка, и мы можем гордиться тем, что оно построено исключительно на базе отечественных технологий", — отмечает Максим Шумилов, заместитель директора департамента развития бизнеса Kraftway.

Kraftway KW10T построен на собственной материнской плате KW10T с модифицированным BIOS, в который интегрированы сертифицированные аппаратно-программные средства защиты от несанкционированного доступа, а также низкоуровневая антивирусная защита, работающая до запуска операционной системы. Установленные на планшете средства защиты и контроля информации гарантированно имеют более высокий приоритет перед любыми другими приложениями.

1.Сертифицированное средство безопасности С-Терра Клиент использует протоколы IPsec и криптоалгоритмы ГОСТ и предназначено для защиты и пакетной фильтрации трафика пользовательских устройств, работающих на ОС Windows. Применение С-Терра Клиент позволяет выполнить требования российского законодательства в области информационной безопасности.

2.Защита сетевой инфраструктуры организации также должна быть обеспечена с помощью шлюза безопасности С-Терра – в программно-аппаратном или виртуальном исполнении. Ключи для двухфакторной аутентификации пользователя могут храниться на электронных токенах (например, Рутокен microSD), которые обеспечивают безопасный экспорт и хранение ключевой информации во встроенной защищенной памяти без возможности перехвата критичной информации злоумышленниками.

"Новое решение обеспечивает повышенный уровень защищенности конфиденциальных данных, которыми оперирует сотрудник организации, работающий удаленно. Защищенный планшет Kraftway с С-Терра Клиент прекрасно подойдет, например, сотруднику банка или страховой компании, работающему в мобильном офисе, или государственному служащему, который обращается к централизованным ресурсам, находясь в деловой поездке", — уточняет Владимир Залогин, директор по специальным проектам "С-Терра СиЭсПи".

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