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    Впервые за восемь лет зафиксирован рост количества спама

Впервые за восемь лет зафиксирован рост количества спама


02.03.2017

Впервые за восемь лет зафиксирован рост количества спама

Доля спама в мировом почтовом трафике 2016 года составила 58,3%, что на 3% больше, чем в 2015 году. Последний раз увеличение спама было зафиксировано в 2009 году, после чего происходило его стабильное снижение.

Длительный спад был связан с переходом малого и среднего бизнеса на легальные рекламные платформы, считают в "Лаборатории Касперского", теперь этот процесс приостановился. Рост количества спама в прошлом году эксперты связывают с большим числом писем с троянцами-шифровальщиками: антивирусный компонент срабатывал в почте клиентов компании почти в четыре раза чаще, чем в 2015 году.

 Сложившуюся ситуацию эксперты связывают с доступностью шифровальщиков на черном рынке. Злоумышленник может не писать код самостоятельно: модель "вредоносное ПО как услуга" (Ransomware-as-a-Service) и аренда ботнетов позволяет киберпреступникам не быть хакерами в традиционном смысле слова, говорится в отчете аналитиков.

 В 2017 году рост спама продолжится, прогнозируют специалисты. Чтобы уберечься от угроз, они советуют с осторожностью относиться к письмам от незнакомых отправителей и использовать комплексное защитное решение с функцией антиспама, благодаря которой письма будут фильтроваться.

Сomputerworld

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